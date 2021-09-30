Бущан: Нас трошки "струсонули" після матчу

Голкіпер Динамо Георгій Бущан оцінив поразку від Баварії.

Про це розповів сам футболіст.

"Однією з вимог головного тренера було розігрувати м'яч, щоб з'являлися зони. Тому хлопці часто грали через мене, аби витягувати суперника. Але ми не завжди це, на жаль, використовували...

При розіграші атак ми діяли по ситуації: якщо велика група гравців пресингує, то, звичайно, потрібно вибивати м'яч.

Чому нам не вдалось повторити диво Шерифа у матчі з Реалом? Напевно, через те, що німці трохи інакше грають. Вони не дають розслабитися ні на секунду, біжать з першої і до останньої секунди.

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Мої враження від матчу? Тут нема про що говорити. А щодо пропущеного гола від Сане... Якщо подивитися, я не читав епізод. Просто у Сане вийшла ефектна зрізка.

Що Луческу сказав футболістам після гри? Нас трошки "струсонули" після матчу, але це залишиться в роздягальні. Ми готуємося тепер на неділю, на дуже важливий матч з Шахтарем. Наша мета – стати чемпіонами", – сказав Бущан.