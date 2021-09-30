Нагельсманн: Динамо не використало свої моменти

Динамо не використало свої шанси у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Юліан Нагельсманн.

"Я дуже задоволений. Коли ви забиваєте швидкий м'яч, потрібно все одно намагатися зберігати високу концентрацію. Нам вдавалося це робити протягом тривалого часу.

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Звичайно, у суперника теж були моменти, які він не використав. Але загалом ми діяли в захисті збалансовано і впевнено. У фазах, коли гра могла змінитися, ми перемикалися на вищі швидкості і забивали хороші голи. Ми хочемо не лише забивати, але й не пропускати. Коли граєш на нуль, все виглядає краще", – відзначив Нагельсманн.