Динамо розгромило Баварію в Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 років юнаки Динамо зустрічалися з ровесниками із Баварії.
Київська команда святкувала перемогу з рахунком 4:0.
В іншому матчі Бенфіка розгромила Барселону - 4:0. Після другого туру Динамо впевнено очолює турнірну таблицю, маючи шість очок. Нагадаємо, у першому турі Динамо розгромила Бенфіку (4:0).
Юнацька ліга УЄФА-2021/22
Груповий етап
2 тур, 29 вересня
Група Е
Баварія U-19 - Динамо U-19 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Діалло, 0:2 - 57 Діалло, 0:3 - 59 Волошин, 0:4 - 86 Скрипник