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Динамо розгромило Баварію в Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні 18:52 1245 0
Діалло оформив дубль у звітному матчі
Динамо розгромило Баварію в Юнацькій лізі УЄФА
#Динамо, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 років юнаки Динамо зустрічалися з ровесниками із Баварії.

Київська команда святкувала перемогу з рахунком 4:0. 

В іншому матчі Бенфіка розгромила Барселону - 4:0. Після другого туру Динамо впевнено очолює турнірну таблицю, маючи шість очок. Нагадаємо, у першому турі Динамо розгромила Бенфіку (4:0).

Юнацька ліга УЄФА-2021/22
Груповий етап
2 тур, 29 вересня
Група Е

Баварія U-19 - Динамо U-19 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Діалло, 0:2 - 57 Діалло, 0:3 - 59 Волошин, 0:4 - 86 Скрипник

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