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Луческу пояснив розгром від Баварії

Сьогодні 08:25 1726 0
Мірча Луческу прокоментував поразку Баварії
Луческу пояснив розгром від Баварії
#Динамо, #Баварія

Джерело - fcdynamo.com.

Пенальті у ворота Динамо кардинально змінило ситуацію на полі у матчі другого кола групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів наставник киян Мірча Луческу.

"Результат відображає те, що відбувалося на футбольному полі. Ще до гри я казав, що Баварія - головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми знали, що не можна грати на атаку з таким суперником, адже ця команда вміло використовує вільні зони за рахунок вертикальних передач і індивідуальних дій. Це показали події другого тайму, коли ми пішли відіграватися. Можна сказати, що три або навіть чотири пропущені голи стали наслідком наших помилок, коли ми виходили з оборони та далеко відпускали м'яч, а Баварія ловила нас на контратаках.

До першого гола ми грали добре, нам вдавалося стримувати натиск суперника. У Баварії практично не було моментів. Але пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчуку - його штовхнули і внаслідок цього він зіграв рукою. Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили, коли Андрієвський занадто далеко відпустив м'яч. Суперник запресингував і одним пасом вивів Левандовського на ворота. Швидше за все, це сталося через нашу невпевненість і страх помилитися.

Ми пробували виходити в атаку і після пропущених м'ячів, контратакували, у нас було кілька хороших моментів. Але ми часто втрачали м'яч при останньому пасі. Ми неправильно думали, неправильно грали, тому не змогли забити. Виходячи вперед, залишали позаду вільні зони, чим суперник вміло скористався у другому таймі. А гол Сане з гострого кута ще раз показав високий рівень не тільки цього гравця, але і всіх футболістів Баварії.

Баварія - дуже сильний суперник для нас. Але я не думаю, що в інших матчах вони так ризикуватимуть, як сьогодні. Мюнхенці кілька разів залишали своїх захисників сам на сам із нашими нападниками. Однак ми не змогли скористатися цими моментами. Повторюся, що на мою думку, Баварія - кандидат номер один на виграш Ліги чемпіонів", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Баварія знищила Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів.

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