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Ліга конференцій. Зоря - Рома 0:2. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:21 16629 0
Ліга конференцій. Зоря - Рома 0:2. ОНЛАЙН
#Зоря, #Рома, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

90' Ще дві заміни в Зорі. Замість Громова та Фаворова на поле вийшли Фрімпонг та Снурніцин.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Абрахам у центрі поля збив Назарину. Штрафний для Зорі.

87' Втікали гравці  Роми у контратаку, але Майораль завозився з м'ячем і не зміг реализіувати небезпечну атаку.

85' Руї Патрісіу отримав жовту картку за занадто бурхливу реакцію на рішення арбітра.

84' Заміна від Скрипника. Луньов вийшов на поле замість Кабаєва.

83' Шахаб намагався прямим ударом забити, але трохи вище воріт пішов м'яч.

82' Кумбулла грубо в підкаті зіграв біля свого штрафного майданчика. Суддя нагородив гравця Роми жовтою карткою.

80' По черзі зараз команди контролюють м'яч, але до небезпечних моментів справа не доходить.

78' Подвійна заміна від Моуріньо. Замість Пеллегріні та Ель Шаараві на поле вийшли Вільяр та Майораль.

76' Громов під час кутового збив Патрісіу, суддя зафіксував фол в атаці.

75' Заміна в складі Роми. Замість Дарбо на поле вийшов Діавара.

74' Пішла подача у штрафний майданчик, але в підсумку м'яч пішов у руки Патрісіу.

73' Дзаньоло порушив правила перед своїм штрафним майданчиком, збивши Кочергіна.

71' Цвек грубо зіграв проти Абрахама в центрі поля, усним попередженням обмежився арбітр.

69' Заміна в складі Зорі. Замість Аллахяра на поле вийшов Крістіан, також Шахаб змінив Булецу.

68' Гол! Рома забиває третій гол! Дзаньоло скинув на Абрахама у штрафному майданчику і той поклав снаряд у дальній кут. Хоча на повторі було помітно, що англієць опинився в положенні поза грою.

66' Гол! Рома подвоює рахунок у матчі! Пішла подача з кутового, Смоллінг класно вистрибнув і відправив м'яч у ворота Мацапури.

64' Абрахам класно відкрився у штрафному майданчику, прийняв м'яч і пробивав у ближній кут, але влучив у стійку.

62' Подвійна заміна в складі Роми. Замість Переса та Шомуродова на поле вийшов Дзаньоло та Абрахам.

61' Громов грубо зіграв проти Кумбулла на фланзі, але суддя обмежився усним попередженням.

59' Подача пішла на Пеллегріні, але капітан Роми не зміг підлаштуватися під цей пас і пробив повз ворота.

58' Перес втікав на ворота Мацапури, але воротар Зорі впорався з ударом іспанця. Шомуродов на добивання не встиг.

56' Аллахяр виконував простріл у штрафний майданчик, але Кочергін трохи не встиг, щоб замкнути цю передачу.

54' Декілька фолів поспіль у центрі поля зробили команди. Чимало боротьби у нас в другому таймі.

52' Контролює м'яч Рома на перших хвилинах, Зоря намагаєтсья швидко вибігати в атаку, але поки захист гостей діє надійно.

50' Фаворов помилився з передачею назад і Ель Шаараві ледь не забив гол, але Мацапура встиг вийти з воріт і врятувати свою команду.

48' Пеллегріні в центрі поля порушив правила, стандарт для Зорі.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого не додав арбітр до першого тайму. Зоря мінімально поступається римському клубу через гол Ель Шаараві на початку матчу.

42' Ель Шаараві знову на ударну позицію вийшов і пробивав по воротах, але трохи вище воріт пішов м'яч.

41' Кутовий виконувала Зоря, але Патрісіу вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

39' Булеца намагався пробити з-за меж штрафного майданчика, але знову захисники заблокували удар українця.

37' Контролюють по черзі команди м'яч, не так активно вже йдуть вперед.

35' Кочергін виконував подачу в штрафний майданчик, але трохи Кабаєв не встиг, щоб замкнути цей пас.

33' Аллахяр втратив м'яч на фланзі і відразу намагався в підкаті відібрати м'яч, але порушив правила.

31' Фаворов наважився пробити з гострого кута, але дуже неточно пішов м'яч.

29' Пеллегріні вирішив з кутового забити, але трохи вище воріт полетів м'яч.

28' Шомуродов один на один виходив після передачі Пеллегріні, але Мацапура врятував свою команду. М'яч пішов на кутовий.

26' Пішла подача в штрафний майданчик Зорі, але ніхто на цю передачу не відреагував, аут для Зорі.

24' Аллах'яр пробивав з дальньої дистанції, але Смоллінг головою заблокував м'яч - буде кутовий.

22' Ель Шаараві пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Мацапура перевів м'яч на кутовий.

21' Булеца зміщювався з флангу в центр і пробивав по воротах, але його постріл заблокував захисник.

19' Позиційну атаку вибудовували луганці, але Назарина помилився з передачею і Рома заволоділа м'ячем.

17' Громов класно пробивав з розвороту, але Патрісіу забрав м'яч у руки.

15' Контролює м'яч Зоря, але дійти до воріт суперника поки не вдається.

13' Калафіорі подавав у штрафний майданчик, але Хомченовський заблокував цю передачу.

12' Громов наважився пробити з дальньої дистанції, але м'яч пішов за межі поля.

11' Булеца класно прострілював у штрафний майданчик, але його передачу перехопив Кумбулла.

10' Фаворов виконував подачу в штрафний майданчик, але Смоллінг головою вибив м'яч на кутовий.

8' Громов у центрі поля класно прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний удар для Зорі.

7' Гол! Рома виходить вперед! Дарбо класний пас між лініями віддав, Ель Шаараві пройшов Мацапуру і забив у порожні ворота.

5' Кабаєв намагався прибрати під себе Калафіорі, але впав на газон, свисток арбітра промовчав.

4' Подача пішла у штрафний майданчик Зорі, проте ніхто на цей пас не відреагував, Хомченовський м'яч перехопив.

3' Цвека запресингував Шомуродов і захисник Зорі помилився з передачею, вибивши м'яч в аут.

2' На Кабаєва пішов пас у штрафний майданчик, але той у боротьбі з захисником випустив м'яч за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій!

Команди виходять на поле!

Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Цвек, Хомченовський, Назарина, Булеца, Кочергін, Кабаєв, Громов, Аллах'яр

Запасні: Жилкін, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко, Луньов, Овусу, Гладкий, Шахаб

АктуальноЛіга конференцій. Зоря - Рома: онлайн-трансляція. LIVE

Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Кумбулла, Смоллінг, Калафіорі, Крістанте, Дарбо, Перес, Пеллегріні, Ель Шаараві, Шомуродов

Запасні: Фусато, Віна, Вільяр, Абрахам, Рейнольдс, Майорал, Дзаньоло, Манчіні, Діавара, Бове, Залевські, Мхітарян

Луганська Зоря прийматиме італійську Рому у матчі другого туру групового етапу Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться в четвер, 30 вересня, на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.

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