Всі гравці Краматорська вилікувалися від COVID-19

Команда повернулася до тренувального процесу після спалаху COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Першоліговий Краматорськ в повному складі відновив тренувальний процес після того, як всі футболісти команди здали негативні тести на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше 16 футболістів Краматорська заразилися коронавірусом, через що були перенесені два матчі команди з Донецької області в рамках Першої ліги.

Краматорськ не зіграв проти Оболоні і Волині в термін, а наразі команда готується до поєдинку проти ВПК-Агро, який відбудеться 1 жовтня.

Після восьми зіграних матчів команда Олексія Городова посідає десяте місце в турнірній таблиці Першої ліги, однак має гри в запасі.