Найближчі два матчі Краматорська перенесені через спалах коронавірусу

Матчі з Оболонню та Волинню відбудуться пізніше

Джерело - ПФЛ.

ПФЛ прийняла рішення перенести два найближчих матчі Першої ліги за участю ФК Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Це пов'язано зі спалахом коронавірусу в команді - заразилися відразу 16 футболістів.

Таким чином, перенесені матчі 9-го і 10-го турів Першої ліги проти Оболоні та Волині, які повинні були відбутися 18 і 27 вересня відповідно.

Клуби повинні узгодити нові дати перенесених матчів до 24 вересня (матч з Оболонню) та 4 жовтня (матч з Волинню). Якщо їм цього не вдасться зробити - дати матчів призначить ПФЛ самостійно.