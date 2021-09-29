Українські арбітри працюватимуть на матчі групового раунду Ліги Європи

Матч відбудеться в Граці 30 вересня

Джерело - УАФ.

На поєдинку другого туру групового раунду Ліги Європи у квартеті В Штурм (Австрія) - ПСВ (Нідерланди) працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Євгеном Арановським.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр - Віталій Романов. Арбітр ВАА - Денис Шурман, асистент арбітра ВАА - Віктор Матяш.

Матч відбудеться в Граці 30 вересня.

Нагадаємо, УАФ призупинила продаж квитків на матч Україна - Боснія і Герцоговина.