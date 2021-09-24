УАФ призупинила продаж квитків на матч Україна - Боснія і Герцоговина

Матч відбудеться у Львові

Джерело - Чемпіон.

УАФ вирішила призупинити реалізацію квитків на матч збірних України і Боснії та Герцеговини в рамках відбору ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У зв’язку зі зміною епідеміологічної ситуації в країні, пов’язаною зі зростанням показників захворюваності на COVID-19, продаж квитків на матч національних збірних Україна та Боснії Герцеговина тимчасово призупинено.

Усі квитки, які були придбані раніше, є дійсними.

Гра з Боснією має відбутися 12 жовтня у Львові. ⠀

Раніше, збірна Боснії і Герцоговини назвала склад на матч з Україною.