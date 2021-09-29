Де Дзербі: Траоре зазнав серйозної травми

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре отримав травму у матчі проти Інтера.

Про це розповів головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

Форвард Шахтаря на 9-й хвилині зустрічі в боротьбі з гравцем міланського клубу Дензелом Думфрісом отримав пошкодження і не зміг самостійно покинути поле.

"Гадаю, він зазнав серйозної травми. Ще не знаємо наскільки, проте дізнаємося днями. Мені дуже шкода його, адже це не лише сильний футболіст, а й просто людина, молодий і талановитий гравець.

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Після травми Траоре Педріньйо висунувся в центр атаки і провів грандіозний матч. Як і Тете на фланзі. Виграли б ми з Траоре на полі? Хто знає? Можливо, навіть і програли б. Однак дуже сумно, що Лассіна зазнав такої серйозної травми, він молодий футболіст", - відзначив Де Дзербі.