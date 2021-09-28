 Шахтар - Інтер 0:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів
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Шахтар - Інтер 0:0. Огляд матчу

Вчора 22:25 403 0
Матч завершився без забитих голів
Шахтар - Інтер 0:0. Огляд матчу
Фото: AFP
#Інтер, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років донецький Шахтар в Києві зіграв внічию з Інтером.

Ліга чемпіонів-2021/22
Група D
2 тур, 28 вересня

Шахтар - Інтер 0:0

Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Манор Соломон (Михайло Мудрик 78), Алан Патрік (Марлос 85), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (Тете 11), Ісмаїлі (Сергій Кривцов 78), Педріньйо

Інтер: Самір Ханданович, Дензел Дюмфріс, Стефан де Врей, Едін Джеко (Хоакін Корреа 56), Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес 71), Матіас Весіно (Роберто Гальярдіні 82), Ніколо Барелла, Федеріко Димарко (Іван Перішич 82), Мілан Шкріньяр, Марсело Брозовіч (Хакан Чалханоглу 56), Алессандро Бастони

Попередження: Дензел Дюмфріс 81

Раніше, Шахтар поступився Інтеру в Юнацькій лізі УЄФА.

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