Анчелотті пояснив поразку від Шерифа

Джерело - sport.ua.
Реал програв Шерифу у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів через невеликі нюанси.
Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.
"Ми створювали моменти, їх вистачало. Можливості були і у Йовича, який вийшов на заміну. Думаю, в результаті все просто склалося в плюс їм та в мінус нам. Це нам урок на майбутнє. Ми не заслуговували на поразку.
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Ми не просто стурбовані, нас дратує ця ситуація. Ми програли через невеликі нюанси, хоча команда грала добре. В атаці ми й не могли зіграти ще краще, але пояснити це складно.
Ми втратили три очки, і ситуація в групі стає більш заплутаною. Треба перемагати у наступному матчі", - відзначив Анчелотті.
Нагадаємо, Шериф Вернидуба сенсаційно переміг Реал.