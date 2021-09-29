Анчелотті пояснив поразку від Шерифа

Реал програв Шерифу у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів через невеликі нюанси.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Ми створювали моменти, їх вистачало. Можливості були і у Йовича, який вийшов на заміну. Думаю, в результаті все просто склалося в плюс їм та в мінус нам. Це нам урок на майбутнє. Ми не заслуговували на поразку.

Актуально: Реал - Шериф 1:2. Огляд матчу

Ми не просто стурбовані, нас дратує ця ситуація. Ми програли через невеликі нюанси, хоча команда грала добре. В атаці ми й не могли зіграти ще краще, але пояснити це складно.

Ми втратили три очки, і ситуація в групі стає більш заплутаною. Треба перемагати у наступному матчі", - відзначив Анчелотті.