Ліга чемпіонів. Баварія - Динамо 5:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Баварія громить Динамо в домашньому матчі!

90' Караваєв утікав у контратаку, але його збив Ернандес, жовта каркта для французького захисника.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

87' Гол! Баварія забиває 5-й гол! Павар виконав подачу з правого флангу, Шопу-Мотінг вистрибнув вище за захисників і пробив точно в дальній кут.

86' Сарр після відскоку намагався у дотик пробити, але вище воріт полетів м'яч.

84' Де Пена класну подачу виконував у штрафний майданчик на Караваєва, але Ноєр класно на виході зіграв і вибив м'яч кулаками подалі від своїх воріт.

82' Мусіала увірвався до штрафного майданчика Динамо, накрутив чимало захисників, але нормальний удар так і не завдав.

80' Кутовий виконував Кімміх, але удар Забітцера пішов вище воріт.

78' Потрійна заміна від Нагельмана. Замість Левандовського, Горецки та Сане на поле вийшли Шупо-Мотінг, Забітцер та Сарр.

76' Миколенко класно втікав у контратаку і прострілював на Супрягу, але Зюле перехопив цей пас у підкаті.

74' Гол! Баварія продовжує знущатися над Динамо. Сане помітив, що Бущан трохи вийшов з воріт і потужно пробив у ближній кут. 4:0 на табло.

72' Також дві заміни в складі Баварії. Замість Гнабрі та Девіса гру продовжать Мусіала та Павар.

70' Подвійна заміна в складі Динамо. Замість Гармаша та Циганкова на поле вийшли Супряга та Караваєв.

68' Гол! Баварія громить Динамо! Гнабрі отримав м'яч на фланзі, втік від Шабанова і потужно пробив під поперечину. Без шансів для Бущана.

66' Гнабрі намагався виконати простріл на Мюллера, але Де Пена у підкаті вибив м'яч на кутовий.

64' Сане змістився з лівого флангу в центр і пробивав по воротах, але м'яч пішов поруч зі стійкою.

62' Гармаш на газоні опинився! Медична допомога надається нападнику Динамо.

60' Намагається Динамо швидкі контратаки розгортати, але захист Баварії відмінно діє і з'їдає усі можливі випади киян.

58' Закидання на Де Пену пішло, але Упамекано встиг перехопити цю передачу.

56' Упамекано на чужій половині поля небезпечно грав прямою ногою проти Гармаша. Арбітр усним попередженням обмежився.

54' Закидання на правий край штрафного майданчика пройшов на Гнабрі, який зробив пас на Зюле, а той, у свою чергу, виконав простріл у дотик під удар Горецці, але останній пробив заслабко і влучив у захисника.

53' Левандовський пробивав у боротьбі з Кендзьорою, але трохи повз ворота пробив.

51' Горецка пробивав по воротах з меж штрафного, але трох вище воріт пішов м'яч.

50' Шепелєв класно увірвався у штрафний майданчик Баварії і пробивав по воротах, але Ноєр впорався з цим ударом. Лише після закінчення моменту арбітр зафіксував положення поза грою.

48' Циганков утікав на ворота суперника, але Ноєр вийшов з воріт і вибив м'яч в аут.

47' Подвійна заміна в складі Динамо, замість Шапаренка та Тимчика на поле вийшли Шепелєв та Кендзьора.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Баварія без проблем переграє Динамо завдяки дублю Левандовського.

45' Кімміх подавав з кутового, але удар Упамекано пішов повз ворота.

43' Шапаренко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Ноєр впорався з цим ударом і забрав м'яч у руки.

41' Вдалося все ж Динамо створити небезпечну контратаку, Гармаш пасував на Де Пену, який в дотик пробивав, але Ноєр впорався з цим ударом.

40' Після кутового намагалися кияни вийти в атаку, але Сане перехопив м'яч.

39' Кімміх вирішив пробити, але Бущан впорався. У контратаку Динамо не вдалося вибігти.

37' Тимчик відверто за футболку потягнув Сане біля штрафного майданчика, жовта картка для захисника киян.

35' Розіграли мюнхенці стандарт, але удар Левандовського пішов вище воріт.

34' Сане небезпечно пробивав з меж штрафного і влучив у стійку. Захисники Динамо вибили м'яч на кутовий.

32' Закидання на Гармаша пішло, але Денис опинився у положенні поза грою

30' Пішла подача з кутового, але німці без проблем відбилися.

29' Гармаш пробивав у дотик після прострілу від Де Пени, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

27' Гол! Левандовський оформлує дубль! Мюллер знайшов поляка у штрафному майданчику, а той обробив м'яч і обвідним ударом поклав м'яч у ближній кут воріт.

26' Штрафний виконували мюнхенці, але гравці Динамо відбилися.

24' Горецка намагався пробити з-за меж штрафного майданчика, але Сидорчук заблокував цей удар.

22' Зюле пробивав з-за меж штрафного майданчика, але повз ворота пішов м'яч.

21' Де Пена намагався прострілити на Гармаша, але Ернандес заблокував цей удар.

19' Трохи заспокоїлися німці, але Динамо контролює м'яч на власній половині поля, важко їм пройти оборонні редути суперника.

17' Андрієвський намагався виконати закидання на Миколенка, але засильною ця передача вийшла, Віталій не встиг до м'яча.

15' Ернандес сфолив проти Циганкова на половині поля киян, штрафний фіксує суддя.

14' Дуже ефективно пресингує Баварія, Динамо навіть перейти власну половину поля не може.

12' Гол! Левандовський реалізував 11-метровий удар.

11' Пенальті призначає арбітр за гру рукою в штрафному майданчику. Сидорчук заблокував м'яч рукою.

10' Левандовський головою пробивав після подачі від Гнабрі, але Бущан врятував свою команду, перевівши м'яч на кутовий.

9' Циганков класно п'ятою віддав пасс на Тимчика, той прострілював на того ж Циганкова, але удар Віктора пішов повз ворота.

8' Закидання Сане виконував у штрафний майданчик, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

7' Левандовський наступив на ногу Андрієвському в штрафному майданчику Динамо, штрафний для киян.

5' Високо пресингують мюнхенці і швидко собі м'яч повертають, поки Динамо вийти з оборони не може.

3' Девіс у боротьбі з Тимчиком впав у штрафному майданчику, але арбітр показав, що захисник Баварії має вставати.

2' Сане отримав м'яч у штрафному майданчику і намагався прострілити у центр, але рикошетом від Забарного Бущан забрав снаряд у руки.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Баварія: Ноєр, Упамекано, Зюле, Кімміх, Гнабрі, Горецка, Левандовський, Сане, Девіс, Ернандес, Мюллер

Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Шупо-Мотінг, Кюїзанс, Забітцер, Сарр, Марк Рока, Куассі, Мусіала, Станишич

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Шабанов, Де Пена, Циганков, Миколенко, Андрієвський, Гармаш, Тимчик, Забарний

Запасні: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелєв, Лєднєв, Караваєв, Вітіньйо, Сирота, Шкурін, Супряга, Кендзьора, Антух

Київське Динамо зіграє проти мюнхенської Баварії у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 29 вересня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.