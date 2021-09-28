 Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів
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Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:37 5599 0
Матч завершився без забитих голів
Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Інтер, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років донецький Шахтар в Києві зустрічався з Інтером.

Матч завершився внічию 0:0. У першому таймі матчу Барелла влучив у перекладину воріт Пятова. У гірників Соломон мав два шанси відзначитися. Наприкінці матчу Шахтар двічі врятував голкіпер Пятов.

Ліга чемпіонів-2021/22
Група D
2 тур, 28 вересня

Шахтар - Інтер 0:0

Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Манор Соломон (Михайло Мудрик 78), Алан Патрік (Марлос 85), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (Тете 11), Ісмаїлі (Сергій Кривцов 78), Педріньйо

Інтер: Самір Ханданович, Дензел Дюмфріс, Стефан де Врей, Едін Джеко (Хоакін Корреа 56), Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес 71), Матіас Весіно (Роберто Гальярдіні 82), Ніколо Барелла, Федеріко Димарко (Іван Перішич 82), Мілан Шкріньяр, Марсело Брозовіч (Хакан Чалханоглу 56), Алессандро Бастони

Попередження: Дензел Дюмфріс 81

Раніше, Шахтар поступився Інтеру в Юнацькій лізі УЄФА.

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