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Ліверпуль знайшов заміну Мане

Вчора 23:39 312 0
Англійський клуб цікавиться Арно Данжумою
Ліверпуль знайшов заміну Мане
Фото Getty Images
#Мане, #Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

24-річний лівий вінгер іспанського Вільярреалу Арно Данжума став об'єктом інтересу Ліверпуля після вдалого старту сезону.

Про це повідомляє Voetbal International.

У Ліверпулі вважають Данжуму потенційною заміною Садіо Мане, контракт якого з червоними закінчується літом 2023 року.

Данжума захищає кольори Вільярреала після переходу з Борнмута минулого літа за €23,5 мільйони. У поточному сезоні Арно провів за Вільярреал 6 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.

Контракт Данжуми з Вільярреалом розрахований до літа 2026 року.

Раніше, помер легендарний ексгравець Ліверпуля.

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