Ліверпуль знайшов заміну Мане

Англійський клуб цікавиться Арно Данжумою

24-річний лівий вінгер іспанського Вільярреалу Арно Данжума став об'єктом інтересу Ліверпуля після вдалого старту сезону.

Про це повідомляє Voetbal International.

У Ліверпулі вважають Данжуму потенційною заміною Садіо Мане, контракт якого з червоними закінчується літом 2023 року.

Данжума захищає кольори Вільярреала після переходу з Борнмута минулого літа за €23,5 мільйони. У поточному сезоні Арно провів за Вільярреал 6 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.

Контракт Данжуми з Вільярреалом розрахований до літа 2026 року.

Раніше, помер легендарний ексгравець Ліверпуля.