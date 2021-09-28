Помер легендарний ексгравець Ліверпуля

У 1966 році Гант виграв чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Ліверпуля та збірної Англії Роджер Гант пішов з життя у віці 83 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Більшу частину своєї кар'єри форвард провів в Ліверпулі. Він є найкращим бомбардиром клубу в чемпіонаті Англії - на його рахунку 244 голи в 404 матчах. Всього ж він у складі червоних провів 492 гри та забив 285 м'ячів - більше тільки в Іана Раша (346).

Гант - дворазовий чемпіон Англії, один раз він виграв Кубок країни і тричі - Суперкубок.

У складі збірної Англії Гант провів 34 матчі і забив 18 голів. У 1966 році він у складі трьох левів виграв чемпіонат світу.

Нагадаємо, Ліверпуль зіграв результативну нічию з Брентфордом у 6 турі АПЛ.