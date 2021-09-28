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Луческу: Баварія - найсильніша команда у Лізі чемпіонів

Сьогодні 20:54 425 0
Фахівець висловився про майбутнє протистояння з мюнхенцями
Луческу: Баварія - найсильніша команда у Лізі чемпіонів
#Луческу, #Динамо, #Баварія

Джерело - isport.ua.

Баварія є головним претендентом на перемогу у Лізі чемпіонів в нинішньому сезоні.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Багато хто говорить, що Баварія - машина і її складно зупинити. У своїй історії Динамо домагалося яскравих перемог над Баварією.

Чи є рецепт, який допоможе виграти завтра? Нинішню Баварію дійсно можна порівняти з машиною. Ця команда запрограмована на перемогу. З великим досвідом, дуже талановиті гравці.

Головне - щоб мої гравці йшли з поля в високо піднятою головою. Щоб їм не було соромно за виконану роботу. Баварія - найсильніша команда в Лізі чемпіонів, у них величезні шанси виграти турнір. Збалансована команда, з відмінними гравцями, особливо в фізичному плані. Для нас важливо, що ми граємо в цьому турнірі з командами такого рівня", - заявив Луческу.

Нагадаємо, матч Баварія - Динамо Київ відбудеться в середу, 29 вересня, в Мюнхені. Початок - о 22:00. Луческу взяв на матч із Баварією 24 гравців.

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