Луческу: Баварія - найсильніша команда у Лізі чемпіонів

Баварія є головним претендентом на перемогу у Лізі чемпіонів в нинішньому сезоні.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Багато хто говорить, що Баварія - машина і її складно зупинити. У своїй історії Динамо домагалося яскравих перемог над Баварією.

Чи є рецепт, який допоможе виграти завтра? Нинішню Баварію дійсно можна порівняти з машиною. Ця команда запрограмована на перемогу. З великим досвідом, дуже талановиті гравці.

Головне - щоб мої гравці йшли з поля в високо піднятою головою. Щоб їм не було соромно за виконану роботу. Баварія - найсильніша команда в Лізі чемпіонів, у них величезні шанси виграти турнір. Збалансована команда, з відмінними гравцями, особливо в фізичному плані. Для нас важливо, що ми граємо в цьому турнірі з командами такого рівня", - заявив Луческу.