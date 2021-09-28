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УЄФА відмовилась від претензій до засновників Суперліги

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Клуби не будуть плати штрафи
УЄФА відмовилась від претензій до засновників Суперліги
#Суперліга, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА відмовилась від претензій до Реала, Ювентуса та Барселони у справі Європейської Суперліги.

Про це повідомив журналіст Танкерді Палмері.

За відомостями джерела, УЄФА скасував будь-які санкції щодо останніх трьох клубів-організаторів Суперліги. Розгляд у цій справі визнано недійсним. Також скасовано штрафи для решти дев'яти команд, які були готові взяти участь в Суперлізі.

Раніше, суд скасував всі санкції УЄФА щодо клубів Суперліги.

Нагадаємо, ідею Суперліги підтримали 12 клубів, однак проєкт проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились Реал, Барселона та Ювентус.

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