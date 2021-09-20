Суд скасував всі санкції УЄФА щодо клубів Суперліги

На виконання зобов'язання УЄФА відведено 5 днів.

Іспанський суд зобов'язав УЄФА скасувати всі санкції щодо клубів, які започаткували Суперлігу Європи.

Про це повідомляє Marca.

Рішення голови Економічного суду Мадрида №17 Мануеля Руїса де Лари має бути виконане протягом п'яти днів.

УЄФА має опублікувати заяву про вжиті заходи на офіційному сайті. Якщо організація не зробить необхідні кроки, президент Олександр Чеферін може бути притягнутий до відповідальності.

Про дії УЄФА поки нічого не відомо, однак не виключено, що організація подасть апеляцію на дане рішення.

Нагадаємо, що після створення Суперліги УЄФА ввело санкції щодо клубів-засновників.