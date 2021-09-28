Ліга чемпіонів. Шахтар - Інтер 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар та Інтер не визначили сильнішого на НСК Олімпійський за досить яскравої гри!

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Чалханоглу пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов за межі поля.

88' Втікали "гірники" в контратаку, але подача Мудрика на Марлоса виявилася невдалою.

87' Пішла подача з корнера, Де Врей потужно пробивав, але Пятов знову рятує Шахтар!

86' Корреа класно пробивав у дальній кут, але Пятов у неймовірному сейві врятував свою команду.

85' Заміна в складі Шахтаря. Замість Патріка на поле вийшов Марлос.

83' Останні дві зміни в складі Інтера. Замість Весіно та Дімарко на поле вийшли Гальярдіні та Перішич.

82' Пішла подача в штрафний майданчик, але італійці відбилися.

81' Дюмфріс відверто зупинив Мудрика, який втікав по флангу за що отримав жовту картку. Штрафний для Шахтаря.

79' Патрік збив Бареллу в центрі поля, ще один штрафний для "нерадзуррі".

77' Подвійна заміна в складі Шахтаря. Замість Соломона та Ісмаїлі на поле вийшли Мудрик та Кривцов.

75' Продовжує Шахтар контролювати м'яч, але Інтер не так активно в пресинг йде і "гірники" не поспішають йти вперед.

73' Ледь не обрізалися захисники Інтера, але Пятов встиг вийти з воріт і відвести небезпеку від своїх воріт.

72' Заміна в складі Інтера. Замість Мартінеса на поле вийшов Санчез.

71' Шкриньяр у центрі поля збив Патріка, штрафний на користь Шахтаря.

69' Контролює знову м'яч Шахтар, і не поспішає в атаку йти.

67' Додо зважився на удар з-за меж штрафного, але невдалим вийшов цей потсріл, вище полетів м'яч.

66' Пятов обрізався, Мартінес мав хорошу можливість для удару, але вище запустив снаряд.

65' Барелла після кутового пробивав з льоту, але вище воріт полетів м'яч.

64' Жовту картку арбітр продемонстрував Де Дзербі за занадто бурхливу реакцію на ігровий епізод.

63' Патрік класно розвернувся перед штрафним майданчик Інтера і пробивав з дальньої дистанції, але його удар був заблокований.

61' Ісмаїлі намагався простріліти у штрафний майданчик в боротьбі з Дюмфрісом, але м'яч полетів за межі поля.

59' Контролює Шахтар м'яч, але не дуже "гірники" поспішають в атаку, поступово розігруючи в центрі.

57' Пішло закидання на Чалханоглу в штрафний мадйанчик, проте Додо головою скинув м'яч на Пятова.

55' Подвійна заміна в складі Інтера. Замість Брозовича та Джеко на поле вийшли Чалханоглу та Корреа.

53' Додо намагався втікти від Бастоні, але відмахнувся від італійського захисника і порушив правила. Суддя усе бачив і зупинив гру.

52' Соломон пробивав з меж штрафного майданчика, але Шкриньяр заблокував цей удар.

50' Педріньо після корнера пробивав з льоту, але після рикошету Ханданович без проблем забрав м'яч у руки.

49' Тете класно віддав передачу на Додо, той прострілював у центр, але Шкриньяр в останній момент заблокував удар Педріньо.

48' Пішла подача з корнера, але італійці відбилися.

47' Додо класно подавав у штрафний майданчик, але від Дюмфріса м'яч пішов на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шахтар та Інтер голів не забивали, проте продемонстрували досить рівну гру.

45' Патрік грубо влетів у Дюмфріса у центрі поля, штрафний для Інтера.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Тримає м'яч Шахтар, Інтер вже не так активно йде в пресинг, схоже команди влаштовує нічия до перерви.

41' Патрік класно віддав пас на хід на Додо, той прострілював у штрафний майданчик, але Шкриньяр вибив м'яч подалі.

40' Пішла подача у штрафний майданчик Шахтаря, м'яч затримався у гущі гравців, але Соломону вдалося вибити снаряд на кутовий.

38' Степаненко збив Бареллу в центрі поля, штрафний для Інтера.

36' Швидку атаку розгортали "гірники", але подача від Педріньо виявилася невдалою, м'яч в Інтера.

35' Пішла подача з корнера, м'яч відскочив до Джеко, але боснієць пробив вище з декількох метрів.

34' Дюмфріс виконував подачу з флангу, але Матвієнко зміг вибити м'яч на кутовий.

33' Брозович виконував закидання на Дюмфріса, але його пас перехопив Ісмаїлі.

31' Педріньо потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч над поперечиною пролетів.

29' Мартінес у штрафному майданчику пройшов Матвієнка і пробивав у дальній кут, але трохи повз дальню стійку пішов м'яч.

28' Тете видавав простріл на Додо, бразилець під себе прибирав, але його потім збив захисник. Апелює бразилець щодо пенальті, але свисток арбітра промовчав.

26' Класно із захисту вийшли гравці Шахтаря і Соломон увійшов у штрафний майданчик, але його удар заблокував Шкриньяр.

25' Пішла подача з корнера, Пятов вибив м'яч подалі від своїх воріт, удар Шкриньяра другим темпом пішов повз ворота.

24' Дюмфріс намагався виконати подачу з правого флангу, але м'яч від Ісмаїлі пішов на кутовий.

23' Контролюють італійці зараз м'яч і поступово просуваються вперд, проте Шахтар надійно грає в обороні.

21' Марлон обрізався у центрі поля, Мартінес намагався у дотик перекинути Пятова, але пробив повз.

20' Класно Шахтар увійшов до штрафного майданчика суперника, але в підсумку удар Патріка був заблокований, Тете пробив повз ворота.

18' Проривався Ісмаїлі по флангу, але встиг у захист повернутися Дюмфріс і відтиснути бразильця від м'яча.

16' Патрік класно обійшов Бареллу і пробивав з дальньої дистанції, проте м'яч від Шкриньяра пішов у руки Хандановичу.

15' Барелла потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але влучив у поперечину, пощастило Шахтарю зараз.

14' Де Врей грубо зупинив Патріка у центрі поля, суддя обмежився усним попередженням.

13' Класно запресингували "гірники" захист Інтера, але м'яч від Тете все ж пішов у аут.

11' Тете з'явився на полі замість Траоре, Шахтар без форварда продовжить матч.

10' Схоже, що у нападника Шахтаря серйозна травма, відвезли його з поля і в "гірників" готується заміна.

8' Траоре опинився на газоні після боротьби з Дюмфрісом, медики на полі.

7' Закидання на Дюмфріса пішло, але нідерландець не зміг обробити м'яч і втікти від захиснків, удар Джеко, який другим темпом пробивав прийшовся на захисника.

6' Взяв Інтер м'яч під контроль, але дуже повільно італійці просуваються вперед.

5' Соломон класно протягнув м'яч з лівого флангу до центру і пробивав потужно у ближній кут, але м'яч поруч зі стійкою пройшов.

4' Додо намагався виконати подачу з правого флангу, але Ханданович вийшов з воріт і забрав снаряд у руки.

3' По черзі команди контролюють м'яч, але поки до ударів не доходить.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрік, Матвієнко, Траоре, Ісмаїлі, Педріньйо

Запасні: Трубін, Вітао, Кривцов, Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар

Інтер: Ханданович, Думфріс, Де Врей, Весіно, Джеко, Мартінес, Барелла, Дімарко, Шкріняр, Брозович, Бастоні

Запасні: Кордац, Раду, Гальярдіні, Санчес, Коларов, Раноккя, Перішич, Корреа, Чалханоглу, Відаль, Д’Амброзіо, Дарміан

Донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 28 вересня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 19:30.