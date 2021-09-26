УПЛ. Львів вирвав перемогу в Миная в 9 турі

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі української Прем'єр-ліги ФК Львів здобув мінімальну перемогу над Минаєм.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь львів'ян.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
9 тур, 26 вересня
Минай - Львів 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 21 Якімець, 1:1 - 43 Байдал, 1:2 - 56 Шина
Минай: Кучер, Синьогуб(Матіч 59), Лиховидько(Багайоко), Гончар, Семенко, Книш(Коваленко), Петрусенко, Кулієв, Хахльов(Вишневський 46), Білоног(Кобак), Байдал
Запасні: Пеньков, Матіч, Бодня, Месхі, Коваленко, Векляк, Багайоко, Вишневський, Кобак
Львів: Ільющенков, Якімець, Махмутовіч(Зозуля 10), Романчук, Грисьо(Бусько 66), Довгий, Брікнер, Політило(Крушинський 78), Чір'як, Ернест(Шина 46), Нич(Семенов 78)
Запасні: Костик, Сорокін, Бусько, Ременяк, Семенів, Крушинський, Зозуля, Альваро, Шина
Попередження: Петрусенко 45, Довгий 45+2, Хохлов 45+3, Зозуля 60, Кулієв 72
Нагадаємо, Динамо впевнено обіграло Рух.