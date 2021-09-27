Гаттузо може очолити клуб АПЛ

Джерело - sport.ua.
43-річний італійський тренер Дженнаро Гаттузо може очолити англійський Ньюкасл, який виступає в АПЛ, якщо клуб вирішить звільнити нинішнього наставника команди Стіва Брюса.
Про це повідомляє Calciomercato.
Після 6-ти зіграних турів Ньюкасл посідає 17-е місце в АПЛ, маючи в активі 3 очки за різниці забитих і пропущених м'ячів 7-14.
Протягом кар'єри Гаттузо очолював Сьон, Палермо, ОФІ, Пізу і Мілан. Останнім клубом фахівця був Наполі, який він очолював з 2019 по 2021 роки.
Раніше, Ньюкасл зіграв внічию з Вотфордом.