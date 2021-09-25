 Вест Гем з Ярмоленком вирвав перемогу у Лідса, Лестер зіграв внічию з Бернлі. Результати 6 туру АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Вест Гем з Ярмоленком вирвав перемогу у Лідса, Лестер зіграв внічию з Бернлі. Результати 6 туру АПЛ

Сьогодні 19:07 745 0
Результати 6 туру АПЛ
Вест Гем з Ярмоленком вирвав перемогу у Лідса, Лестер зіграв внічию з Бернлі. Результати 6 туру АПЛ
#АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 90+7 хвилині гри.

Чемпіонат Англії - АПЛ

6 тур, 25 вересня

Вотфорд - Ньюкасл Юнайтед 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Лонгстофф, 1:1 - 72 Сарр

Евертон - Норвіч 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Таунсенд, 2:0 - 77 Дукуре

Лестер - Бернлі 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - Варді (автогол), 1:1 - 37 Варді, 1:2 - 40 Корне, 2:2 - 85 Варді

Лідс - Вест Гем 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Рафінья, 1:1 - 67 Жуніор (автогол), 1:2 - 90 Антоніо

Раніше, Манчестер Сіті переміг Челсі.

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