Вест Гем з Ярмоленком вирвав перемогу у Лідса, Лестер зіграв внічию з Бернлі. Результати 6 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги.
Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 90+7 хвилині гри.
Чемпіонат Англії - АПЛ
6 тур, 25 вересня
Вотфорд - Ньюкасл Юнайтед 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Лонгстофф, 1:1 - 72 Сарр
Евертон - Норвіч 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Таунсенд, 2:0 - 77 Дукуре
Лестер - Бернлі 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - Варді (автогол), 1:1 - 37 Варді, 1:2 - 40 Корне, 2:2 - 85 Варді
Лідс - Вест Гем 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Рафінья, 1:1 - 67 Жуніор (автогол), 1:2 - 90 Антоніо
Раніше, Манчестер Сіті переміг Челсі.