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Мілан - Атлетіко: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:55 345 0
Матч відбудеться у вівторок, 28 вересня.
Мілан - Атлетіко: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
#Мілан, #Атлетіко

Джерело - Чемпіон.

Мілан зіграє проти Атлетіко у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 28 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

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