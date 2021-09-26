 Десна - Металіст 1925 1:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Металіст 1925 1:2. Огляд матчу

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Гості перервали 5-тиматчеву серію без перемог
Десна - Металіст 1925 1:2. Огляд матчу
#Металіст 1925, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна програла харківському Металісту 1925. 

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 26 вересня

Десна - Металіст 1925 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Марлісон, 1:1 - 12 Тотовицький, 1:2 - 49 Кравченко

Десна: Роман Мисак, Олексій Ковтун (Ілля Шевцов 86), Сергій Болбат, Андрій Домбровський, Андрій Тотовицький, Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов, Вікентій Волошин (Денис Безбородько 41), Тарас Завійський, Пилип Будківський (Максим Дегтярьов 80), Євген Селін

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Євген Ткачук (Артур Западня 40), Юрій Батюшин (Антон Савін 46), Андрій Ременюк, Сергій Ченбай, Михайло Шершень, Дмитро Кравченко (Олег Голодюк 73), Артем Габелок, Марлісон (Ілля Зубков 72), Фабіньо (Віталій Єрмаков 79), Дмитро Криськів

Попередження: Вікентій Волошин 20 - Фабіньо 19, Дмитро Кравченко 52, Артем Габелок 55

Раніше, Львів вирвав перемогу у Миная в 9 турі УПЛ.

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