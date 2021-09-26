УПЛ. Дніпро-1 вдома розгромлений Зорею у 9 турі

Кочергін оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги Дніпро-1 приймав луганську Зорю.

Гості святкували перемогу з рахунком 4:0.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 26 вересня

Дніпро-1 - Зоря 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Булеца, 0:2 - 87 Кочергін, 0:3 - 90+1 Шахаб, 0:4 - 90+5 Кочергін

СК Дніпро-1: Валентин Кожокару, Володимир Адамюк, Владислав Дубінчак, Нельсон Монте, Артем Довбик, Ігор Когут, Франциско Ді Франко (Маріо Чуже 65), Валерій Лучкевич (Микита Кравченко 57), Невен Джурасек, Олександр Сваток, Олександр Пихаленок

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Віталій Вернидуб (Максим Імереков 36), Владислав Кабаєв, Сергій Булеца (Шахаб Захеді 68), Єгор Назарина, Артем Громов, Денис Фаворов, Аллахяр

Попередження: Ігор Когут 81, Валентин Кожокару 88 - Єгор Назарина 16, Денис Фаворов 30, Владислав Кочергін 56, Дмитро Хомченовський 61

Вилучення: Ігор Когут 82

Раніше, Львів вирвав перемогу у Миная в 9 турі УПЛ.