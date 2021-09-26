Джерело - Чемпіон.
У 9 турі української Прем'єр-ліги ФК Львів здобув мінімальну перемогу над Минаєм.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
9 тур, 26 вересня
Минай - Львів 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 21 Якімець, 1:1 - 43 Байдал, 1:2 - 56 Шина
Минай: Кучер, Синьогуб (Матич 59), Лиховидько (Багайоко), Гончар, Семенко, Книш (Коваленко), Петрусенко, Кулієв, Хахльов(Вишневський 46), Білоног (Кобак), Байдал
Львів: Ільющенков, Якімець, Махмутович (Зозуля 10), Романчук, Грисьо (Бусько 66), Довгий, Брікнер, Політило (Крушинський 78), Чір'як, Ернест (Шина 46), Нич (Семенов 78)
Попередження: Петрусенко 45, Довгий 45+2, Хохлов 45+3, Зозуля 60, Кулієв 72
Нагадаємо, Динамо впевнено обіграло Рух.