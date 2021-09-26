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Минай - Львів 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 16:39 172 0
Шина забив переможний гол у матчі
Минай - Львів 1:2. Огляд матчу
#Минай, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі української Прем'єр-ліги ФК Львів здобув мінімальну перемогу над Минаєм.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
9 тур, 26 вересня

Минай - Львів 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 21 Якімець, 1:1 - 43 Байдал, 1:2 - 56 Шина

Минай: Кучер, Синьогуб (Матич 59), Лиховидько (Багайоко), Гончар, Семенко, Книш (Коваленко), Петрусенко, Кулієв, Хахльов(Вишневський 46), Білоног (Кобак), Байдал

Львів: Ільющенков, Якімець, Махмутович (Зозуля 10), Романчук, Грисьо (Бусько 66), Довгий, Брікнер, Політило (Крушинський 78), Чір'як, Ернест (Шина 46), Нич (Семенов 78)

Попередження: Петрусенко 45, Довгий 45+2, Хохлов 45+3, Зозуля 60, Кулієв 72

Нагадаємо, Динамо впевнено обіграло Рух.

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