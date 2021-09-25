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УПЛ. Динамо впевнено обіграло Рух у 9 турі

Сьогодні 21:21 3132 0
Динамо продовжує лідирувати у чемпіонаті України
УПЛ. Динамо впевнено обіграло Рух у 9 турі
#Динамо, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі УПЛ львівський Рух вдома поступився Динамо.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь киян.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 25 вересня

Рух - Динамо 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Циганков (пен), 0:2 - 38 Гармаш

Рух: Паньків, Карасюк, Гагун, Сич (Таллес 81), Климчук (Лях 58), Бойчук (Рунич 65), Білий, Мисик, Борячук (Кондраков 58), Притула (Оріховський 65), Мартинюк (К)

Динамо: Бущан, Миколенко (Караваєв 77), Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Шепелєв, Андрієвський, Гармаш, Вербич (Вітіньйо 62), Циганков (Де Пена 85), Супряга (Шкурін 62)

Попередження: Сич (36), Гагун (63), Білий (69), Карасюк (89)

Раніше, Шахтар розгромив Верес.

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