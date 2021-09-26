 Реал - Шериф: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
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Реал - Шериф: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:41 197 0
Реал - Шериф: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
#Реал, #Шериф, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал зіграє з Шерифом у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в вівторок, 28 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

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