Манчестер Сіті переміг Челсі, Астон Вілла вирвала перемогу у Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
6 тур, 25 вересня
Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 88 Хаус
Челсі - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Жезус
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Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
6 тур, 25 вересня
Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 88 Хаус
Челсі - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Жезус