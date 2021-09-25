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Манчестер Сіті переміг Челсі, Астон Вілла вирвала перемогу у Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ

Сьогодні 16:26 247 0
Результати матчів 6 туру АПЛ
Манчестер Сіті переміг Челсі, Астон Вілла вирвала перемогу у Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ
#АПЛ, #Челсі, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

6 тур, 25 вересня

Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 88 Хаус

Челсі - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Жезус

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