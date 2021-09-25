 Барселона - Леванте: Где и когда смотреть онлайн матч Ла-Лиги | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона - Леванте: Де дивитися матч Ла-Ліги

Сьогодні 10:11 47 0
Барселона - Леванте: Де дивитися матч Ла-Ліги
#Ла-Ліга, #Барселона, #Леванте

Джерело - Чемпіон.

Барселона прийматиме Леванте в сьомому турі Іспанської Ла-Ліги.

Матч відбудеться у неділю, 26 вересня, на стадіоні Камп-Ноу. Початок о 17:15 за київським часом.

Дивитися матч можна на медіасервісі MEGOGO.

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