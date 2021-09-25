Барселона - Леванте: Де дивитися матч Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Барселона прийматиме Леванте в сьомому турі Іспанської Ла-Ліги.

Матч відбудеться у неділю, 26 вересня, на стадіоні Камп-Ноу. Початок о 17:15 за київським часом.

Дивитися матч можна на медіасервісі MEGOGO.