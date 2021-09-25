Український голкіпер Реала Андрій Лунін скоро зможе зіграти за мадридський клуб.

Про це заявив тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Воротарська позиція унікальна, але у нас є дуже сильний хлопець Андрій Лунін, і ми плануємо дати йому деякі хвилини. Не знаю, коли саме. Але він заслуговує грати, і він скоро зіграє", - сказав Анчелотті.