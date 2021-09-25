 Анчелотті розповів коли Лунін дебютує за Реал | Футбол | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 10:08 12452
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:36 5775
УПЛ. Колос - Ворскла 0:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 494
УПЛ. Ворскла перемогла Колос у 9 турі
Вчора 21:23 597
Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів
Вчора 16:59 5504
Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі
Вчора 15:52 2924
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
Вчора 14:09 2334
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 12:28 3046
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Вчора 10:54 1779
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Вчора 10:40 11165
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку Стас Лысак
Сьогодні 09:26 2374
10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі
10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі Стас Лысак
Сьогодні 08:06 1946
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця Стас Лысак
Вчора 21:49 3131
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку Стас Лысак
Вчора 19:35 2270
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України Андрій Дунець
Вчора 16:43 1598
Прямі трансляції
Навколо спорту

Анчелотті: Лунін скоро зіграє

Сьогодні 08:14 515 0
25 вересня Реал зустрінеться вдома з Вільярреалом. Початок - о 22:00
Анчелотті: Лунін скоро зіграє
#Лунін, #Реал, #Анчелотті

Джерело - Managing Madrid.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін скоро зможе зіграти за мадридський клуб.

Про це заявив тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Воротарська позиція унікальна, але у нас є дуже сильний хлопець Андрій Лунін, і ми плануємо дати йому деякі хвилини. Не знаю, коли саме. Але він заслуговує грати, і він скоро зіграє", - сказав Анчелотті.

Раніше Анчелотті назвав гравців, які стануть майбутнім Реала.

Сьогодні, 25 вересня, Реал зустрінеться вдома з Вільярреалом. Початок - о 22:00

Коментарі ()