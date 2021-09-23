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Анчелотті назвав гравців, які стануть майбутнім Реала

Сьогодні 20:44 500 0
Карло Анчелотті прокоментував півзахист Реала
Анчелотті назвав гравців, які стануть майбутнім Реала
#Реал

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений середньою лінією мадридців.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"З такими гравцями, як Вальверде, Камавінга і Бланко, за майбутнє Реала можна бути спокійним.

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Особливо мене вражає Камавінга. Він сучасний півзахисник, фізично дуже сильний. Едуардо не є гравцем однієї позиції, може багато будь-де зіграти. Він наше майбутнє. Те ж можу сказати про сьогодення.

У нас є Модріч, Кроос і Каземіро. Наша півзахист сильний в усіх компонентах, я задоволений хлопцями", – відзначив Анчелотті.

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