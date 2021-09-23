Збірна Боснії і Герцоговини назвала склад на матч з Україною

Джерело - uaf.ua.
Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Пєтєв викликав 27 гравців на жовтневі матчі ЧС-2022 проти Казахстану (9 жовтня) та України (12 жовтня, Львів).
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Склад збірної Боснії і Герцеговини
Воротарі: Ібрагім Шехич (Коньяспор, Туреччина), Нікола Васіль (Санкт-Паулі, Німеччина), Кенан Пірич (Атромітос, Греція).
Захисники: Бранімір Ципетич (Локомотива, Хорватія), Матео Сушич (ЧФР Клуж, Румунія), Юсуф Газибегович (Штурм, Австрія), Сеад Колашинац (Арсенал, Англія), Ельдар Чівич, Аднан Ковачевич (обидва — Ференцварош, Угорщина), Анел Ахмедходжич (Мальме, Швеція), Денніс Хаджикадунич (Ростов, Росія), Сініша Саничанин (Партизан, Сербія), Александар Йовічич (Гориця, Хорватія), Айдін Нукич (Тузла).
Півзахисники: Амір Хаджиахметович (Коньяспор, Туреччина), Степан Лончар (Ференцварош, Угорщина), Міралем П'янич (Бешикташ, Туреччина), Амер Гояк (Динамо З, Хорватія), Гойко Цімірот (Стандард, Бельгія), Марко Вранчич (Сток Сіті, Англія), Мирослав Стеванович (Серветт, Швейцарія), Аді Налич (Мальме, Швеція), Ельмедін Жилікич (Олімпія, Словенія).
Нападники: Едін Джеко (Інтер, Італія), Лука Менало (Динамо З, Хорватія), Ермедін Демірович (Фрайбург, Німеччина), Смаїл Превляк (Ейпен, Бельгія).