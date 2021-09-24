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Де Пена пояснив продовження контракту з Динамо

Сьогодні 16:46 202 0
Де Пена прокоментував продовження контракту з Динамо
Де Пена пояснив продовження контракту з Динамо
#Динамо

Джерело - fcdynamo.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вплинув на вибір півзахисника Карлоса Де Пени продовжити контракт з клубом.

Про це розповів сам футболіст.

"Переговори вимагають часу, адже сторони повинні узгодити всі умови. Але, думаю, я прийняв правильне рішення. Сподіваюся, що в цьому сезоні ми зможемо захистити всі завойовані титули. Для мене було дуже важливо відчувати підтримку Містера, який дав мені зрозуміти, що я потрібен команді. Цей фактор - одна з головних причин, чому я залишаюся в Києві. Крім того, в Динамо я маю можливість виступати в Лізі чемпіонів і постараюся знову виграти чемпіонство. Тому, звичайно ж, дуже радий, що продовжив контракт із київським клубом.

Моя мета - завжди перемагати у всіх турнірах. На жаль, вчора ми поступилися в Суперкубку України, але як і раніше маємо шанс завоювати чемпіонство та Кубок країни, і зробимо все можливе для цього. За підсумками минулого сезону ми виграли всі титули в Україні, тому головне завдання - це, звичайно ж, перемога в чемпіонаті та гідний виступ у Лізі чемпіонів. Думаю, що у нас дуже хороша команда, яка заслуговує на це. Зараз ми йдемо на першому місці в УПЛ, і повинні зберегти лідерство до кінця сезону", - відзначив Де Пена.

Нагадаємо, Де Пена підписав новий контракт із Динамо.

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