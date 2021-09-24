Де Пена підписав новий контракт із Динамо

Попередня угода гравця діяла до кінця 2021-го року

Джерело - ФК Динамо.

Уругвайський півзахисник Карлос де Пена продовжить виступати за київське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попередня угода гравця діяла до кінця 2021-го року, тож клуб та гравець уклали нову.

Карлос де Пена - вихованець футбольної школи уругвайського клубу Насьональ. У квітні 2019 року, в розпал фінальної частини сезону, Карлос став футболістом Динамо, прийшовши у статусі вільного агента. За півроку він зміг зарекомендувати себе настільки добре, що йому запропонували дворічний контракт.

За підсумками 2019 року уругвайський футболіст був навіть визнаний найкращим гравцем клубу за версією вболівальників. А за півроку до завершення угоди Динамо знову продовжило співпрацю із талановитим півзахисником.

У нинішньому сезоні де Пена взяв участь у шести поєдинках чемпіонату України, у яких відзначився двома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Динамо у матчі за Суперкубок України.