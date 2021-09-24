Минай - Львів: Де дивитися матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УПЛ Минай зіграє зі Львовом.
Матч відбудеться у неділю, 26 вересня. Початок матчу о 14:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.
Раніше, Альянс вибив Минай з Кубка України.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УПЛ Минай зіграє зі Львовом.
Матч відбудеться у неділю, 26 вересня. Початок матчу о 14:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.
Раніше, Альянс вибив Минай з Кубка України.