 Минай - Львов: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Минай - Львів: Де дивитися матч УПЛ

Сьогодні 13:55 221 0
Матч відбудеться у неділю, 26 вересня
Минай - Львів: Де дивитися матч УПЛ
#Львів, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УПЛ Минай зіграє зі Львовом.

Матч відбудеться у неділю, 26 вересня. Початок матчу о 14:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

Раніше, Альянс вибив Минай з Кубка України.

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