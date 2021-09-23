КДК УАФ дискваліфікувала Селезньова

Селезньов дізнався покарання за непристойний жест у бік уболівальників

Джерело - УАФ.

Нападник Миная Євген Селезньов отримав покарання за те, що під час матчу УПЛ проти Ворскли показав середній палець в бік трибун.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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КДК УАФ відсторонила Євгена Селезньова за демонстрацію непристойного жесту на два матчі. Нападник не зможе зіграти у домашньому поєдинку зі Львовом (26 вересня) і у виїзній зустрічі з Металістом 1925 (3 жовтня)

Раніше, Селезньов вибачився за свій жест під час матчу з Ворсклою.