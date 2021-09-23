 КДК УАФ дискваліфікувала Селезньова | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар розгромив Динамо та виграв Суперкубок України
Вчора 22:55 14503 8
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 15:57 6112
Мілевський завершив кар'єру футболіста
Сьогодні 12:40 1578
Де Дзербі: Луческу в кожному матчі додає у своєму тиску на арбітрів
Сьогодні 09:25 1577 1
Стали відомі судді поєдинку Джошуа - Усик
Сьогодні 09:09 1309
Епіцентр прийме Металіст 1925, Альянс зіграє з Минаєм. Розклад матчів 1/16 Кубка України
Сьогодні 08:55 819
Луческу: Свято було зіпсоване агресивною поведінкою Шахтаря
Сьогодні 08:08 2255
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 00:07 6310
Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю перемог у Суперкубку України
Вчора 23:56 1149
Шахтар - Динамо 3:0. Огляд Суперкубка України
Вчора 23:31 3254
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця Стас Лысак
Вчора 19:00 2211
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку Стас Лысак
Вчора 16:30 1400
Суперкубок України. Згадуємо як Динамо розібралося із Шахтарем минулого року
Суперкубок України. Згадуємо як Динамо розібралося із Шахтарем минулого року Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 1500
Просто жах. Показали, як Ємельяненка виводили із запою перед боєм
Просто жах. Показали, як Ємельяненка виводили із запою перед боєм Valeriy Ruchka
Вчора 15:10 2929
Гравці Динамо просять уболівальників прийти на Олімпійський і підтримати їх
Гравці Динамо просять уболівальників прийти на Олімпійський і підтримати їх Valeriy Ruchka
Вчора 14:22 1090
Прямі трансляції
Навколо спорту

КДК УАФ дискваліфікувала Селезньова

Сьогодні 16:32 1419 0
Селезньов дізнався покарання за непристойний жест у бік уболівальників
КДК УАФ дискваліфікувала Селезньова
#Селезньов, #Минай

Джерело - УАФ.

Нападник Миная Євген Селезньов отримав покарання за те, що під час матчу УПЛ проти Ворскли показав середній палець в бік трибун.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Актуально: УПЛ. Ворскла - Минай 2:0. Огляд матчу 

КДК УАФ відсторонила Євгена Селезньова за демонстрацію непристойного жесту на два матчі. Нападник не зможе зіграти у домашньому поєдинку зі Львовом (26 вересня) і у виїзній зустрічі з Металістом 1925 (3 жовтня)

Раніше, Селезньов вибачився за свій жест під час матчу з Ворсклою.

Коментарі ()