 УПЛ. Ворскла - Минай 2:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Ворскла - Минай 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 19:43 266 0
Огляд матчу Ворскла - Минай
УПЛ. Ворскла - Минай 2:0. Огляд матчу
#Ворскла, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У восьмому турі Української Прем'єр-ліги Ворскла вдома обіграла Минай.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 19 вересня

Ворскла - Минай 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Кане, 2:0 - 74 Чеснаков

Ворскла: Різник, Пердута, Скляр (Бондаренко, 83), Степанюк, Яворський, Тамм, Чеснаков, Пуцлін, Челядін (Якубу, 68), Кане (Пешич, 79), Рангел.

Минай: Кучер, Синьогуб (Багайоко, 52), Лиховидько, Семенко, Горін (Книш, 46), Гончар, Хахльов (Б. Коваленко, 77), Петрусенко, Кулієв, Білоног (Байдал, 69), Селезньов (Вишневський, 69).

Попередження: Челядін, 40 - Книш, 68, Семенко, 72, Б. Коваленко, 88.

Нагадаємо, Динамо дотиснуло Олександрію.

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