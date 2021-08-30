Журналіст: Мілевський завершує кар'єру

Сеньків анонсував завершення кар'єри футболіста

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський незабаром завершить свою кар'єру.

Про це повідомляє журналіст ТаТоТаке Андрій Сеньків.

Останнім клубом 36-річного футболіста був Минай.

За кар'єру Мілевський встиг пограти за київське Динамо, Газіантепспор, Хайдук, Спліт, Конкордія, Тосно, брестське Динамо та Кишварду.

Був учасником чемпіонату світу 2006 і чемпіонату Європи 2012 в складі збірної України.

Триразовий чемпіон України, 4-разовий володар Кубка України, 3-разовиий переможець Суперкубку України. Найкращий бомбардир чемпіонату України 2009/10.

Раніше, Артем Мілевський публічно попросив вибачення в Олега Блохіна.