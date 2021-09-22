Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю перемог у Суперкубку України

Шахтар виграв 9-й Суперкубок України

Джерело - Чемпіон.

Шахтар обіграв Динамо у матчі за Суперкубок України.

Завойований Суперкубок України-2021 став першим трофеєм Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера Шахтаря, а для гірників 9-ю в історії клубу.

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За кількістю здобутих Суперкубків Шахтар наздогнав київське Динамо, вигравши цей трофей вперше з 2017 року.

Інші українські команди жодного разу не ставали володарями Суперкубка.

Усі володарі Суперкубку України:

Динамо - 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 роки

Шахтар - 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021 роки