Оболонь - Верес 0:1. Огляд матчу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
В 1/16 фіналу Кубка України Оболонь вдома поступилася Вересу.
Оболонь - Верес 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 82 Шестаков
Оболонь: Федорівський - Майданевич, Бородай, Мате, Осман, Лобов (Покотилюк, 77), Матяж, Мединський, Черній (Батальський, 61), Мурза, Щебетун (Слободян, 77). Запасні: Литвиненко, Безуглий, Чідомере, Прокопенко, Глошардін, Олійник.
Верес: Кичак - Солдат, Махнєв (Мірошник, 76), Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях (Кльоц, 90), Петько, Тимофієнко (Є.Пасіч, 69), Панасенко (М.Шестаков, 46), Дахновський (Г.Пасіч, 69), Гечев. Запасні: Когут, Гук, Кучеров, Гегедош.
Попередження: Черній (11), Матяж (41), Майданевич (55), Батальський (87) - Гечев (34).
Вилучення: Гечев (45+2, повторне попередження).
Раніше, ЛНЗ вибив Інгулець з Кубка України.