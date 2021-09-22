Суперкубок України. Шахтар - Динамо 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар розгромив Динамо та здобув Суперкубок України!

90' Забарний отримав попередження за фол проти Додо.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Гармаш потужно пробивав у ближній кут, але влучив у сітку з зовнішнього кута.

88' Заміна в складі Шахтаря. Замість Педріньо, який отримав жовту картку за затримку часу, гру продовжить Юхим Конопля.

87' Гармаш знову подавав у штрафний майданчик, але Додо перевів м'яч на кутовий.

85' Гармаш виконував подачу з правого флангу, але від Марлона м'яч пішов на кутовий.

83' Тепер Забарний порушив правила, на цей раз постраждав Патрік.

81' Бурхливо відреагував тренерський штаб Шахтаря на цей епізод. Жовта для Роберто Де Дзербі.

80' Циганков наступив на ногу Матвієнку, штрафний для "гірників".

78' Подвійна заміна в складі Шахтаря. Замість Степаненка та Траоре на поле вийшли Антоніо та Сікан.

77' Кривцов наступив на ногу Гармашу. Жовта картка для захисника Шахтаря.

75' Шапаренко сфолив проти Патріка у центрі поля, черговий штрафний у нашому матчі.

73' Караваєв класно прострілював на Циганкова, але Віктор пробив вище воріт.

72' Сирота жорстко у підкаті зупинив Додо, за що отримав жовту картку.

71' Заміна в складі Динамо. Замість Де Пени на поле вийшов Вітіньо.

70' Де Пена намагався пробити з дальньої дистанції, але дуже неточним цей удар вийшов.

69' Контролює зараз м'яч Шахтар і не дуже активно Динамо йде в пресинг.

67' Дві заміни в складі Шахтаря. Замість Марлоса та Ісмаїлі на поле вийшли Соломон та Караваєв.

66' Потрійна заміна від Луческу. Замість Сидорчука, Супряги та Кендзьори на поле вийшли Андрієвський, Гармаш та Караваєв.

65' Циганков намагався знайти у штрафному майданчику Супрягу, але Марлон перехопив цей пас.

63' Шапаренко отримав жовту картку за грубий фол проти Додо.

62' Навряд чи хтось міг спрогнозувати такий результат напередодні поєдинку.

61' ГООООООЛ! Шахтар громить Динамо! Патрік підхопив м'яч на власній половині поля, протягнув його по центру і потужно пробив у дальній кут воріт.

60' Притисли зараз кияни суперника до своїх воріт, але до дійсно гольових моменітв справа не доходить.

58' Марлон отримав жовту картку за фол проти Буяльського.

57' Класно Буяльський прострілював на Де Пену, але Пятов парирував удар уругвайця.

56' Буяльський набезпечной пробивав у дальній кут, але від Марлона м'яч пішов на кутовий.

54' ГОООООЛ! Шахтар подвоює рахунок! Педріньо віддав класний пас на хід Ісмаїлі, той втік від Кендзьори і прострілив на Траоре, який забив у порожні ворота.

53' Супряга класно вивів Циганкова на ударну позицію, але Віктор влучив у голову Марлону.

52' Класний пас у розріз виконав Майкон, але Траоре опинився у офсайді.

50' По черзі команди контролюють м'яч, але до гострих моментів справа не доходить.

48' З кутового пішла подача у штрафний майданчик Динамо, але кияни відбилися.

47' Степаненко потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у стійку.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шахтар завдяки голу Траоре перемагає Динамо у першій половині гри.

45' Буяльський класно дограв до кінця і встиг з-під Додо відпастувати на Де Пену, який у дотик прострілював, але ніхто з гравців Динамо на цей пас не відреагував.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Пробив Марлос, але м'яч пішов значно вище воріт.

44' Де Пена збив Педріньо перед штрафним майданчиком Динамо. Небезпечний стандарт для "гірників" і жовта кртка для уругвайського хавбека.

42' Буяльський збив Майкона у центрі поля. Жовта картка для українського хавбека.

41' Супряга вривався у штрафний майданчик, проте Додо встиг повернутися у захист і відібрати м'яч.

39' Схоже, що Марлон вибив м'яч за межі поля через те, що снаряд був спущений, проте Де Пена цього не зрозумів і сказав своїм захисникам не повертати сферу суперникам. Через це Патрік і штовхнув уругвайця.

38' Патрік штовхнув Де Пену на фланзі. Жовта картка для бразильця.

36' Сидорчук збив Патріка у центрі поля, зупинивши потенційно небезпечну атаку, проте суддя вирішив не карати капітана Динамо жовтою карткою.

34' Кендзьора віддавав передачу у штрафний майданчик, але Буяльський у боротьбі з захисником не зміг пробити.

32' Знову кров у Матвієнка видно, знову йому потрібна допомога медиків.

30' ГООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Додо виконав подачу у штрафний майданчик, м'яч відскочив до Траоре, який головою пробив у дальній кут, перекинувши Бойка.

27' Кендзьора у центрі поля збив Педріньо, штрафний на користь Шахтаря.

25' Марлос опинився у штрафному майданчику на ударній позиції, але Забарний встиг вибити м'яч подалі від своїх воріт.

23' Матвієнко порушив правила проти Циганкова у центрі поля. Арбітр обмежився усним попередженням.

21' Знову кров на обличчі Матвієнка видніється, медики мають знову надати допомогу Миколі.

19' Кендзьора виконував подачу у штрафний майданчик, але Пятов забрив м'яч у руки.

17' Патрік класно вивів на ударну позицію Траоре, який пробив поруч зі стійкою.

15' Пішла подача з кутового, але Пятов забрав м'яч у руки.

14' Кендзьора прорвався правим флангом, виконував простріл у штрафний майданчик, де Буяльський пробивав у дотик, але Пятов упорався з цим ударом, перевівши м'яч на кутовий.

12' Супряга увірвався до штрафного майданчика і пробивав низом, але влучив у стійку. Пощастило зараз Шахтарю.

10' Патрік запресингував Бойка і ледь не відібрав м'яч, але український голкіпер встиг вибити його в сторону.

8' Повернувся на поле Матвієнко з перев'язаною головою і продовжує він матч!

7' Майкон опинився на газоні, але ніби може продовжити він гру.

6' Серйозна кровотеча в Матвієнка, лікарі намагаються зупинити кров зараз.

5' Допомогу продовжують надавати оборонцю "гірників", а тим часом матч продовжився.

3' Також Микола Матвієнко отримав пошкодження, кров пішла у захисника Шахтаря.

2' У центрі поля Ісмаїлі грубо небезпечно зіграв. Медики на полі надають допомогу Владиславу Супрязі.

1' Матч розпочався!

Наразі відбувається нагородження найкращих гравців минулого чемпіонату.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрік, Педрінью – Траоре

Динамо: Бойко – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Донецький Шахтар та київське Динамо зійдуться в матчі за Суперкубок України.

Гра відбудеться в середу, 22 вересня, о 21:00 за київським часом на НСК Олімпійському в Києві.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 20:45.