Суперкубок України. Шахтар - Динамо 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Завершується перший тайм! Шахтар завдяки голу Траоре перемагає Динамо у першій половині гри.

45' Буяльський класно дограв до кінця і встиг з-під Додо відпастувати на Де Пену, який у дотик прострілював, але ніхто з гравців Динамо на цей пас не відреагував.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Пробив Марлос, але м'яч пішов значно вище воріт.

44' Де Пена збив Педріньо перед штрафним майданчиком Динамо. Небезпечний стандарт для "гірників" і жовта кртка для уругвайського хавбека.

42' Буяльський збив Майкона у центрі поля. Жовта картка для українського хавбека.

41' Супряга вривався у штрафний майданчик, проте Додо встиг повернутися у захист і відібрати м'яч.

39' Схоже, що Марлон вибив м'яч за межі поля через те, що снаряд був спущений, проте Де Пена цього не зрозумів і сказав своїм захисникам не повертати сферу суперникам. Через це Патрік і штовхнув уругвайця.

38' Патрік штовхнув Де Пену на фланзі. Жовта картка для бразильця.

36' Сидорчук збив Патріка у центрі поля, зупинивши потенційно небезпечну атаку, проте суддя вирішив не карати капітана Динамо жовтою карткою.

34' Кендзьора віддавав передачу у штрафний майданчик, але Буяльський у боротьбі з захисником не зміг пробити.

32' Знову кров у Матвієнка видно, знову йому потрібна допомога медиків.

30' ГООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Додо виконав подачу у штрафний майданчик, м'яч відскочив до Траоре, який головою пробив у дальній кут, перекинувши Бойка.

27' Кендзьора у центрі поля збив Педріньо, штрафний на користь Шахтаря.

25' Марлос опинився у штрафному майданчику на ударній позиції, але Забарний встиг вибити м'яч подалі від своїх воріт.

23' Матвієнко порушив правила проти Циганкова у центрі поля. Арбітр обмежився усним попередженням.

21' Знову кров на обличчі Матвієнка видніється, медики мають знову надати допомогу Миколі.

19' Кендзьора виконував подачу у штрафний майданчик, але Пятов забрив м'яч у руки.

17' Патрік класно вивів на ударну позицію Траоре, який пробив поруч зі стійкою.

15' Пішла подача з кутового, але Пятов забрав м'яч у руки.

14' Кендзьора прорвався правим флангом, виконував простріл у штрафний майданчик, де Буяльський пробивав у дотик, але Пятов упорався з цим ударом, перевівши м'яч на кутовий.

12' Супряга увірвався до штрафного майданчика і пробивав низом, але влучив у стійку. Пощастило зараз Шахтарю.

10' Патрік запресингував Бойка і ледь не відібрав м'яч, але український голкіпер встиг вибити його в сторону.

8' Повернувся на поле Матвієнко з перев'язаною головою і продовжує він матч!

7' Майкон опинився на газоні, але ніби може продовжити він гру.

6' Серйозна кровотеча в Матвієнка, лікарі намагаються зупинити кров зараз.

5' Допомогу продовжують надавати оборонцю "гірників", а тим часом матч продовжився.

3' Також Микола Матвієнко отримав пошкодження, кров пішла у захисника Шахтаря.

2' У центрі поля Ісмаїлі грубо небезпечно зіграв. Медики на полі надають допомогу Владиславу Супрязі.

1' Матч розпочався!

Наразі відбувається нагородження найкращих гравців минулого чемпіонату.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрік, Педрінью – Траоре

Динамо: Бойко – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Донецький Шахтар та київське Динамо зійдуться в матчі за Суперкубок України.

Гра відбудеться в середу, 22 вересня, о 21:00 за київським часом на НСК Олімпійському в Києві.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 20:45.