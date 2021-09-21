Джерело - Чемпіон.
Запрошення Зінедіна Зідана стане резервним планом ПСЖ, якщо Маурісіо Почеттіно буде звільнений.
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
Аргентинський фахівець працює з командою з січня 2021 року.
Нагадаємо, Зідан вирішив покинути Реал в травні 2021 року. З того часу він перебуває без клубу.
Відзначимо, що Зінедін народився і виріс в Марселі. Дербі між ПСЖ і Марселем - одне з найважливіших у Франції. Його називають Ле Класіко.
Маурісіо Почеттіно не зміг з ПСЖ виграти чемпіонат Франції, але взяв Кубок ліги і Кубок Франції, обігравши у фіналах Ліон і Монако відповідно.
Нагадаємо, в матчі з Ліоном Мессі був замінений, після чого відмовився потиснути руку головному тренеру ПСЖ Маурісіо Почеттіно.