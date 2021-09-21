Француз є головним претендом на посаду

Джерело - Чемпіон.

Запрошення Зінедіна Зідана стане резервним планом ПСЖ, якщо Маурісіо Почеттіно буде звільнений.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Аргентинський фахівець працює з командою з січня 2021 року.

Нагадаємо, Зідан вирішив покинути Реал в травні 2021 року. З того часу він перебуває без клубу.

Відзначимо, що Зінедін народився і виріс в Марселі. Дербі між ПСЖ і Марселем - одне з найважливіших у Франції. Його називають Ле Класіко.

Маурісіо Почеттіно не зміг з ПСЖ виграти чемпіонат Франції, але взяв Кубок ліги і Кубок Франції, обігравши у фіналах Ліон і Монако відповідно.

Нагадаємо, в матчі з Ліоном Мессі був замінений, після чого відмовився потиснути руку головному тренеру ПСЖ Маурісіо Почеттіно.