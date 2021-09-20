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Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни

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Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни
#Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

На 76-й хвилині матчу Французької Ліги 1 між ПСЖ та Ліоном тренер господарів Маурісіо Почеттіно вирішив замінити Ліонеля Мессі на Ашрафа Хакімі.

Аргентинцеві явно не сподобалося таке рішення тренера - він дав це зрозуміти, проігнорувавши рукостискання зі своїм наставником:

Сам Почеттіно заперечив будь-який конфлікт, прокоментувавши інцидент наступним чином:

"Всі знають, що у нас багато чудових футболістів, в команді 35 осіб. Нам доводиться робити вибір – спочатку для заявки, потім упродовж матчу, щоб працювати на благо команди і кожного гравця. 

Ми вирішили замінити Мессі через можливу травму в майбутньому. Попереду важливі ігри, і ми повинні його захистити. Я запитав у Лео, як він почувається. Він відповів, що все в порядку і немає жодних проблем".

Варто додати, що без допомоги Мессі парижанам все ж вдалося дотиснути свого суперника завдяки голу Ікарді на 92-й хвилині - перемога з рахунком 2:1.

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