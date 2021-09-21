Левандовський отримав Золоту бутсу за минулий сезон

Форвард Баварії забив 41 гол в минулому сезоні Бундесліги

Нападник Баварії Роберт Левандовскі отримав Золоту бутсу найкращого бомбардира європейських чемпіонатів в сезоні 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні польський форвард забив 41 гол за Баварію в Бундеслізі. Левандовський став тільки другим представником німецького чемпіонату після Герда Мюллера, кому підкорилася ця нагорода.

На старті нинішнього сезону польський нападник забив 11 голів в семи матчах у всіх турнірах (сім з них - Бундеслізі).

У серпні Левандовський забив 300-й м'яч за Баварію і став другим гравцем після Герда Мюллера, кому підкорилася ця позначка.

Нагадаємо, вінгер Баварії переніс операцію на серці.