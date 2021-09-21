 Левандовський отримав Золоту бутсу за минулий сезон | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України
Сьогодні 12:35 2685
Усик - Джошуа: анонс і прогноз на бій
Сьогодні 20:25 260
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 19:03 924
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 15:32 675
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:07 2671
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу
Сьогодні 13:40 1542
Суперкубок України. Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:35 17397 4
Став відомий гонорар Усика за бій проти Джошуа
Сьогодні 11:15 6320
Металіст підписав ексгравця Кардіффа
Вчора 21:57 1140
Петракова змусили викликати у збірну України гравця Динамо - журналіст
Вчора 18:59 11731 4
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У Казахстані голкіпер вдарив свого одноклубника по обличчю після пропущеного голу
У Казахстані голкіпер вдарив свого одноклубника по обличчю після пропущеного голу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:21 471
Твіст від Горуни та танго від Харлан. Як виступили спортсмени на шоу Танці із зірками
Твіст від Горуни та танго від Харлан. Як виступили спортсмени на шоу Танці із зірками Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:46 236
Ганебна симуляція: футболіст американського клубу продемонстрував неабиякі акторські здібності
Ганебна симуляція: футболіст американського клубу продемонстрував неабиякі акторські здібності Андрій Дунець
Сьогодні 13:52 589
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:40 1540
Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд
Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд Андрій Дунець
Сьогодні 11:50 1706
У Росії п'яний арбітр судив дитячий хокейний матч
У Росії п'яний арбітр судив дитячий хокейний матч Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:36 596
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни Андрій Дунець
Вчора 17:52 1524
Неймовірна краса: капітан Роми забив фантастичний гол п'ятою злету
Неймовірна краса: капітан Роми забив фантастичний гол п'ятою злету Андрій Дунець
Вчора 12:08 4437
Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду
Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду Андрій Дунець
Вчора 11:10 1939
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму Андрій Дунець
Вчора 10:02 1830
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія Valeriy Ruchka
19.09.2021 11:03 2529
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський Valeriy Ruchka
19.09.2021 10:21 2090 1
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики Valeriy Ruchka
18.09.2021 20:58 2034
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
18.09.2021 17:54 1912
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій Valeriy Ruchka
18.09.2021 13:28 1341
Прямі трансляції
Навколо спорту

Левандовський отримав Золоту бутсу за минулий сезон

Сьогодні 18:41 318 0
Форвард Баварії забив 41 гол в минулому сезоні Бундесліги
Левандовський отримав Золоту бутсу за минулий сезон
#Левандовський, #Баварія

Джерело - fcbayern.com.

Нападник Баварії Роберт Левандовскі отримав Золоту бутсу найкращого бомбардира європейських чемпіонатів в сезоні 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні польський форвард забив 41 гол за Баварію в Бундеслізі. Левандовський став тільки другим представником німецького чемпіонату після Герда Мюллера, кому підкорилася ця нагорода.

На старті нинішнього сезону польський нападник забив 11 голів в семи матчах у всіх турнірах (сім з них - Бундеслізі).

У серпні Левандовський забив 300-й м'яч за Баварію і став другим гравцем після Герда Мюллера, кому підкорилася ця позначка.

Нагадаємо, вінгер Баварії переніс операцію на серці.

Коментарі ()