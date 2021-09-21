Роберто Карлос - про клітку Інгульця: Найгірше, що я побачив в Україні

Легендарному бразильському захиснику Роберто Карлосу не сподобалася клітка для фанатів на стадіоні Інгульця.

Про це заявив сам ексгравець Реала.

"Це ненормально, чому в клітку Президент вважає, що фанати дуже агресивні. Якщо вболівальники дуже агресивні, нехай не приходять на стадіон. Це найгірше, що ти мені показав з українського футболу. Можна заборонити вхід на стадіон, але ставити клітку... Це ж не тварини якісь. Це неправильно", - сказав Роберто Карлос.