УПЛ. Колос переграв Інгулець у 8 турі

Джерело - Чемпіон.
Колос здобув перемогу над Інгульцем у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь команди з Ковалівки.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
8 тур, 18 вересня
Інгулець - Колос 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Чорноморець, 0:2 - 90+6 Чурко
Інгулець: Гальчук, Салем, Запорожець, Шарай(Головкін 83), Полегенько, Бартуловіч(Коробенко 74), Коваленко, Сітало, Асмелаш, Опанасенко(Мельничук 83), Ковальов
Запасні: Ярош, Плохотнюк, Шишка, Головкін, Павлов, Поспєлов, Мельничук, Стефен, Коробенко
Колос: Фесюн, Ільїн, Гавриш, Чорноморець, Золотов(Ром 90+3), Мілько(Нурієв 90+3), Богданов(Задоя 68), Ренан(Костишин 72), Чурко, Лисенко(Сітчінава 72)
Запасні: Маханьков, Ром , Новаков, Нгамба, Задоя, Костишин, Нурієв, Сітчінава
Попередження: Опанасенко 38, Лисенко 44, Богданов 45+1, Золотов 73, Коробенко 90, Ром 90+4
Незабитий пенальті: Петров 6