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Металіст підписав ексгравця Кардіффа

Вчора 21:57 343 0
Металіст підписав чергового новачка
Металіст підписав ексгравця Кардіффа
#Металіст

Джерело - metalist.ua.

Колишній півзахисник Шеффілд Венсдей та Кардіффа Кадім Гарріс перейшов у Металіст.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

В Металісті англієць буде виступати під 30-м номером. Деталі угоди не розголошуються.

Гарріс є вихованцем Вікома, за який дебютував у сезоні 2009/10. Пізніше грав за Кардіфф Сіті, Брентфорд, Барнслі  Шеффілд Венсдей.

Зіграв 13 матчів і забив 1 м'яч в англійській Прем'єр-лізі. Також на його рахунку 138 матчів, 8 голів і 14 результативних передач в Чемпіоншипі.

Раніше, Металіст врятувався від поразки у матчі з Поліссям у 9 турі.

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