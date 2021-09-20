Металіст підписав чергового новачка

Колишній півзахисник Шеффілд Венсдей та Кардіффа Кадім Гарріс перейшов у Металіст.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

В Металісті англієць буде виступати під 30-м номером. Деталі угоди не розголошуються.

Гарріс є вихованцем Вікома, за який дебютував у сезоні 2009/10. Пізніше грав за Кардіфф Сіті, Брентфорд, Барнслі Шеффілд Венсдей.

Зіграв 13 матчів і забив 1 м'яч в англійській Прем'єр-лізі. Також на його рахунку 138 матчів, 8 голів і 14 результативних передач в Чемпіоншипі.

Раніше, Металіст врятувався від поразки у матчі з Поліссям у 9 турі.